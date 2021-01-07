民政署積極追查未強制檢測者　明恩樓數個案已交衞生署跟進

新冠肺炎疫情仍未遏止，港府早前向42幢疫廈發出強制檢測公告，有近1萬名強檢人士未經流動採樣站或社區檢測中心進行檢測，懷疑未遵從強制檢測的指示。民政事務總署今（７日）表示，正在核實因應強制檢測公告已進行檢測的人士，並積極追查可能未有進行檢測的人士，跟進相關人士有否遵從強制檢測公告。在沙田乙明邨明恩樓上月的執法行動完成後，沙田民政處已轉介多宗個案予衞生署跟進。

民政總署指，由於有些居民可能使用其他途徑進行檢測，該署需核實他們的檢測資料，故請該些在其他途徑進行檢測的居民，向民政處提供已經接受檢測的資料。至於強制檢測公告限期分別於上月29日和上月31日屆滿的彩雲（二）邨明麗樓和豐澤樓，政府部門會核對流動採樣站以及其他樣本收集渠道的相關紀錄，並追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。

另外，根據房署的紀錄，有部分住戶可能已經搬離單位，或目前不在香港，因而沒有辦法進行檢測。部分住戶可能有一些特別原因，例如健康欠佳或行動不便的長者和殘疾人士，因而沒有進行檢測，對於這些住戶，民政處會聯同社會福利署跟進。民政處已主動派員到一些私人大廈進行家訪，以查核居民是否已有檢測紀錄。該署希望首先核實及以協助和勸諭的形式，盡快落實強制檢測。

政府提醒市民須依從檢測公告進行檢測。任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。