早上起來（1月7日）即發現訊息爆棚！從海外美國來的更是熱血沸騰的嚷着天快要塌下來似的一樣。這天，全世界都在圍觀美國首都華盛頓爆發的騷亂，喊着的口號是堂而皇之的「為民主」、「為愛國」！曾幾何時，場景極為相似。還以為是重播昔日的片段！這早上還在傳來的視頻裏看到一女子被射殺而死。紅帽子的黑衣人爬越國會的高牆進入大樓，闖進議長佩洛西的辦公室，坐在她的辦公椅上把腿擱在桌上拍了照。一眾議員馬上作鳥獸散，守衞員拔槍指向入侵的人群！

剛從紐約大都會看守所回到美國中部的家的退役海軍陸戰隊軍官「哥麥」（假名）來訊，既緊張又興奮的說及「佔領國會」的暴亂，又發來各式各樣的視頻。他說：「國會在下午（1月6日周三）1時開始進行開票認證程序，剛順利的通過了阿拉巴馬州和阿拉斯加州的票，都是特朗普贏了的州份，便受到暴民入侵的衝擊了，議員們都蹲到桌下，急步爬着溜光了，不知何時才能復開會議。現在已知道至少有13名共和黨的參議員和超過100名共和黨的眾議員準備在一些州份的選票認證過程中提出反對動議的，主要是針對很多的州份因為疫情的衞生防禦需要而在投票過程中更改了一些程序和措施，而質疑其合法性！這樣一州一州的搞下去，真的不知何時才能見到最後結果。有政治專家分析說，議會內可能亦有策略和外面街道上在寒冷天氣裏示威結集的紅帽子人群鬥耐性、比韌力，也是看準特朗普那沉不住氣的性子，挑戰他身邊團隊的持久能力，讓他不攻自破！」

「這只是民主黨一廂情願的如意算盤吧！其他的都有各自打算的過牆梯。在會議裏的共和黨議員都等着機會出位曝光，討好那支持特朗普的7,000多萬的基礎群眾，各為自己來年選舉鋪路。他們都心知肚明特朗普大勢已去，現在只是絕地一擊的垂死掙扎而已。2024年共和黨總統候選人的競賽今天就是起步點，且看誰有能力心機來承傳特朗普的盤子。你看不見參議員克魯茲和霍利都磨刀霍霍的在盤算着嗎？」我跟着補上的回應。

「不要低估特朗普的同歸於盡的破壞心意和『攬炒』的能力！有視頻顯示他一家都在群眾裏的指揮帳篷中指點着，他正在不斷地煽動人群以行動爭取正義，捍衞民主，保證選舉公平！特朗普現在是處於戰爭的心理狀態，神經都是繃得緊緊的。他這一套從德國希特拉學回來的焦土政策已不知不覺在他任裏最後的兩個星期展開了，一是報復那些沒有投票給他的選民，二是打擊那些沒有支持他的共和黨人，三是讓下任總統接個極爛的攤子，啥都幹不成功，那才能對比出特朗普的偉大啊！」