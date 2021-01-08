東方日報A1：黑暴倒吹攻陷國會　美警實彈鎮壓4死

美國史上最分裂的大選迎來最終認證程序，首都華盛頓的國會參眾兩院於東岸時間周三召開特別聯席會議，確認各州選舉人團投票結果。總統特朗普在白宮外向支持者演講，煽動他們攻入國會，事件演變為暴動，國會自1814年以來首次淪陷，議員狼狽撤離。衝突擾攘近6小時後平息，4名示威者喪生，包括一名被警員射殺的女示威者，多達52人被捕，至少14名警員受傷。突如其來的國會佔領沒有改變拜登當選事實，民主及共和兩黨領袖一致譴責暴力；特朗普其後改變口風，承諾有序移交權力。有時事評論員認為，美國亂事與本港前年反修例示威者破壞立法會情況相類似，形容是黑暴倒吹。

特別聯席會議當日下午1時舉行，主持會議的副總統彭斯事前表明，憲法不容許單方面拒絕接受選舉結果，隨即根據州份的英文字母次序，逐一確認選舉人團投票結果。亞利桑那州共和黨眾議員戈薩爾率先挑戰該州的投票結果，德州共和黨參議員克魯茲附和動議，彭斯遂宣布兩院議員各自辯論。

在辯論如火如荼之際，特朗普在白宮橢圓形草坪發表演講，重提選舉舞弊陰謀論，指控民主黨和假傳媒盜竊選票，形容大選如同第三世界國家的選舉，號召在場支持者進入國會，展示重奪美國的決心，並指假如彭斯不按要求，拒絕承認部分州份的點票結果，將感到非常失望；惟特朗普沒有遵守諾言率眾前往國會，反而掉頭返回白宮。

上萬名特朗普支持者向國會推進，於下午2時衝擊鐵馬及警方防線，警員以胡椒噴霧、催淚彈及橡膠子彈驅趕無效，防線失守。數百名示威者爬上國會屋頂及堵塞正門，警鐘聲響個不停，即使警員再次施放催淚彈亦無法驅散。警員以長椅阻塞議事廳門口及擎槍戒備，彭斯及多名戴上防毒面具的議員撤離議事廳，認證程序被迫中斷。示威者先後佔領參眾兩院議事廳，連眾議院議長佩洛西的辦公室亦遭殃，文件散落地上。

衝突爆發後國會外發現汽油彈，鄰近的共和黨全國委員會（RNC）總部、民主黨全國委員會（DNC）總部外，各發現一枚管狀炸彈，其後安全移除，警員在場檢獲長槍。署理國防部長米勒下令調動華盛頓2,700名國民警衞軍士兵，協助聯邦及華府執法人員恢復秩序。維珍尼亞州、馬里蘭州及新澤西州3州及其他4個縣，派出警力往華府增援。紐約州1,000名國民警衞軍士兵奉命進駐華府兩周，協助總統權力和平交接。

此外，特勤局、國家公園警察亦向華府增派人手，守衞白宮、副總統官邸及特勤局總部。消息人士透露，特朗普拒絕下令調動國民警衞軍進入華盛頓，不少白宮幕僚深感憤怒；彭斯與參謀長聯席會議主席米利通電話要求盡快派兵，惟彭斯其實沒有調兵權力。

全副武裝、穿避彈衣及荷槍實彈的聯邦調查局（FBI）特警小組其後進入國會清場，國會警員持槍指向示威者，要求他們伏在地上。被捕人士中有47人違反宵禁令、4人無牌管有手槍，另有一人是持有違禁武器；除中槍死者外，急救無效致死者包括兩男一女，死因分別是心跳驟停及從國會西翼高處墮下。華府於當晚6時起戒嚴12小時，維珍尼亞州亦進入緊急狀態。

晚上近8時，國會警衞官宣布國會安全，彭斯及佩洛西同意恢復認證程序，並持續到翌日凌晨。雖賓夕凡尼亞州的認證程序受挑戰，但過程順利，最終確認拜登取得306張選舉人票，將於本月20日宣誓就職；特朗普僅有232票，連任失敗，4年任期即將落幕。台灣的蔡英文總統祝賀拜登當選。

特朗普於衝突爆發後嘗試為事件降溫，勸喻示威者回家，但重申不會認輸；彭斯形容當日是黑暗的一日，強調「暴力永不會獲勝」。拜登認為，針對大選結果的異議是近乎煽動叛亂，強調是少數目無法紀的極端分子所為，對國家處於黑暗時刻感到震驚及悲傷。參議院共和黨領袖麥康奈爾強調，絕不向不法或威嚇行為屈服。參議院民主黨領袖舒默指特朗普要負上很大責任，聲言「沒有他肯定不會發生這些事」。

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