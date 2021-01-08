你要知：單靠洗頭唔足夠 改善體質向頭皮屑說不

頭屑多並不單是頭髮清潔問題，亦與身體內臟健康亦有密切關係。

頭皮屑增多跌落肩膀及衣物上，萬一被其他人看到都頗尷尬。但其實頭屑多並不單是頭髮清潔問題，與身體內臟健康亦有密切關係，萬一處理不當有可能增加更多頭屑，嚴重甚至可能會出現脫髮。就由註冊中醫師徐澤昌教大家化解「危機」。

徐指，頭皮脫落的成因有很多，當中最常見的原因有三種，第一是「熱盛受風」。徐表示，一般人做完運動後皮膚毛孔會張開，若果即時以凍水洗頭，就會令風邪入侵身體，令身體變得燥熱，皮膚失去營養。「不少人以為只要經常洗頭就可以解決頭屑問題，但如果方法錯誤就只能洗走表面脫落的頭皮，從而導致頭皮持續剝落。因此運動後或身體很熱的時候，應以溫水洗頭。」

第二種是「濕熱上蒸」。徐表示，都市人經常進食油膩辛辣食物，導致脾胃虛弱濕熱積聚，增加頭屑脫落機會。「其實好多時頭皮剝落只係表徵，而表徵可能有好多，例如暗瘡同時都多咗，呢啲都可能係脾胃運作唔正常引起。」徐建議，日常多食清淡食物，盡量減少油膩辛辣食物，可以令脾胃健康更有保障。

第三種是「陰傷血燥」，徐指是身體營養不足引致頭屑剝落。「節食同食無定時嘅人士，身體津液可能不足，導致皮膚乾燥痕癢，頭屑容易脫落。若果經常進食麵包、餅乾等乾身食物，由於這類食物缺少水分讓身體吸收，皮膚痕癢脫落問題就會加劇」。徐建議，進食必需要定時有規律，而且補充足夠水分，可令體內津液足夠避免皮屑脫落問題。

徐推介一款簡單食療，可針對濕熱引致的頭屑問題，材料是冬瓜、薏米和白米煲成粥，可以幫助身體祛濕。不過徐強調，「斷症必需準確食療先有用，如果身體係津液不足，過度祛濕反會令頭屑脫落情況加劇，嚴重者甚至導致脫髮問題。所以有懷疑就立即尋求專業人士協助，切忌估估吓。」