培正中五生奪數學獎　啟發科研潛質

香港科研發展一向不俗，但對基礎科學的重視不足。國際知名數學家、香港科學院名譽院士丘成桐教授委託香港科學院，每年在本港及亞洲地區(除內地)舉辦「丘成桐中學科學獎(亞洲)」，鼓勵年輕一代探索科學，啟發他們的科研潛質和志趣，吸引更多年輕人投身科研。香港培正中學的中五生羅安琪憑研究抽象代數的論文，榮獲金獎，進身總決賽後，在16隊精英比試中獲得銀獎，乃亞洲賽區成績最好的參賽者。

羅同學的獲獎論文名為「有限群的i-交換機率研究」，她參考美國數學物理學家John Baez關於抽象代數、群論的定理，以自創的方式加以增潤。該研究須綜合中學和大學程度的知識，也充滿未知數，研究過程難免波折重重。她除了接受老師、學長指導、參與奧數訓練，也積極上網自學，充實知識。

羅同學小學階段開始探索數學的奧秘，並有豐富的參賽經驗。她認為數學相當有魅力，可以解釋生活很多事物，也是很多學科的基礎。看似很困難的事物，只要掌握到竅門，明白當中概念，就可以化繁為簡。她擬於大學報讀數學系，延續數學夢。她又稱，偶像是創辦比賽的丘成桐，教授除了研究數學，也積極培育後輩，令她非常崇拜。

丘成桐認為，香港社會注重應用科學，對基礎科學重視不足，但基礎科學對社會發展非常重要，是一切研究的基石，也有助減低對其他國家的技術依賴。他希望透過比賽，培養基礎科研人才，邀請國際知名學者做評審，讓學生接觸尖端研究，就算未能獲獎，也獲益匪淺。他又寄語得獎者，切勿好高騖遠，要腳踏實地，好好充實數學知識，將來才能有一番成就。