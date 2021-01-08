許樹昌警告疫情將持續流行　指揮中心有利追蹤促擴大團隊

本地繼前日(6日)確診數錄得25宗後，昨(7日)再回升至33宗，反映疫情持續反覆，政府擬下周一(11日)於啟德社區會堂設置指揮中心，由警隊、海關及入境處協助衞生部門進行個案追蹤工作。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(8日)在電台節目表示，本地確診數下降得太慢，惟疫症大流行不會於短期內結束，認為加大個案追蹤力度，有助本地個案有機會「清零」。他敦促港府要加快追蹤密切接觸者工作及送檢速度，現時擴大追蹤團隊未算太遲。

他又透露，衞生署和警方原僅140多人負責追蹤工作，相信短期內可將團隊擴大至約290人，並形容指揮中心的設立對疫症追蹤有幫助，希望最終做到港大微生物學系講座教授袁國勇所提倡，培訓約萬人協助追蹤。

問及社交距離措施可否於農曆新年前放寬，許提到每次放寬措施都會造成疫情反彈，預料機會不大，而港府早前提到擬規管跨家庭聚會，他相信要做到逐家逐戶上門巡查，技術上相當困難，提醒市民若仍參與跨家庭聚會，確診數將難以重回低位，又呼籲港人齊心達致「清零」，方有機會與外地商討通關及「旅遊氣泡」。

至於本地將何時引入德國BioNTech新冠病毒疫苗，他預料有關疫苗最快下月抵港，至於科興疫苗第三期臨床測試的詳細數據則仍未公布。