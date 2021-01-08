將藍隧道爆疫未止　新增5患者居元朗　貝沙灣亦有疫廈

本港新冠肺炎疫情，昨日（7日）新增的33宗確診，有11宗來自將軍澳藍田隧道地盤，群組累計28名患者，新增個案住處集中居元朗，其餘人士分別居住荃灣、長沙灣及將軍澳等。此外，再有8間食肆上疫榜，其中深水埗佔5間，包括元朗冰室、翠河餐廳、皇冠冰室、綠林甜品以及包點先生。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，將軍澳藍田隧道地盤新增確診者為7女4男，年齡介乎10歲至60歲，群組內有5人居元朗，其中金輝徑1-31號金輝樓有4人中招，另有1人居俊賢坊2號恆運樓。該群組餘下患者分別居住於荃灣荃樂大廈、長沙灣兼善里27號、油麻地立德大樓及將軍澳景林邨景桃樓等。

至於其他確診個案，患者住處分別為西貢蠔涌村、柴灣峰華邨曉峰樓、元朗雅珊園3座、元朗俊賢坊2號恆運樓、長沙灣兼善里27號，以及油麻地廟街160號等。

新增確診個案住址：

新界

●西貢蠔涌村

●將軍澳景林邨景桃樓

●青衣宏福花園4座

●荃灣荃樂大廈

●元朗金輝徑1-31號金輝樓

●元朗雅珊園3座

●元朗俊賢坊2號恆運樓

●屯門澤豐花園澤安樓

港島

●柴灣峰華邨曉峰樓

●薄扶林貝沙灣4期貝沙灣南灣5座

九龍

●長沙灣寶熙苑榮熙閣

●長沙灣元州邨元盛樓

●長沙灣兼善里27號

●土瓜灣下鄉道32號康富大廈

●油麻地廟街160號

●油麻地立德大樓

●深水埗欽州街47- 49號德寶大廈

●深水埗福華街103-107號華安大廈