漁農美食嘉年華移師網上舉行　為期一個月

因應本港新冠肺炎疫情仍未平伏，一年一度的本地漁農美食嘉年華將改為網上舉行，由今日(8日)起至下月7日，一連一個月在網上展銷多種本地漁農產品和美食。主辦方表示，市民可登陸嘉年華網站(www.farmfesthk.com)，共有百多個本地漁農戶參與網上銷售。

該網上嘉年華由本地漁農美食嘉年華籌委會、漁農自然護理署、蔬菜統營處及魚類統營處合辦。參與網上銷售的漁農戶包括養魚戶、養蠔戶、有機農戶、信譽農戶、傳統優質蔬菜戶和水耕菜戶，網上嘉年華售賣的本地蔬菜均會即日摘取，並即日送到市民手中，確保新鮮。

漁護署表示，為了讓消費者認識本地優質產品的生產，網上嘉年華會設有漁農展覽區，其中農展區展示虛擬農場，介紹本地番茄、番薯和西蘭花的特色及種植技術；漁展區則會展示漁業科技、漁業產品和休閒漁業的相關宣傳短片和照片，介紹產品的特色以及其應用的新科技。

該署續稱，本地優質漁農產品一向深受消費者歡迎，因應市場需求，署方一直致力支持本地漁農業採用新科技提高生產力，提升產品質素和增加銷售，以促進業界的可持續發展。