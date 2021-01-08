無差別否決議案逼特首下台　譚惠珠：已有足夠證據作拘捕

警方拘捕55名民主派人士，指他們於去年籌辦民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》。基本法委員會副主任譚惠珠今日(8日)在一個電台節目指，香港大學法律系前副教授戴耀廷提出的「攬炒十部曲」，透過當選後無差別否決財政預算案，令行政長官下台，旨在嚴重干擾及癱瘓政府運作，表面上已有足夠證據作拘捕。

譚表示，去年3月公民黨稱政府若不滿足「五大訴求」，便會無差別否決政府議案，其後出現「35+」初選，戴耀廷提出「攬炒十部曲」目的是令社會產生混亂。她指，原本國安法實施後停止計劃便沒事，但繼續舉行初選，又公開簽訂聲明，表明當選立法會議員後將否決財政預算案，已屬犯罪意圖。

譚續指，整套計劃是有組織、有系統及有策劃，若有關參選人勝出，就是該計劃的延續，而初選是其中一步。她指，要有足夠證據去證明有犯罪行為和意圖，而又能將兩者連上關係才可提出起訴，認為《港區國安法》第22條與其他刑事罪行一樣。

她又指，當中「非法手段」不能以「基本法工作者」或議員的言論作為證據，警方須提供更多資料。她又指，因未必證明到有份投票的人有心犯案，而案件亦並非追究香港人，而是犯刑事罪者，認為警方不調查投票人士是合理。

香港大學法律學院首席講師張達明在另一個電台節目指，有關拘捕行動已超越他對普通法的認知，又指普通法是一套尊重香港基本人權的法律。對於全國人大應否重寫《港區國安法》，張表示人大具釋法權，本港法庭甚至接受人大在釋法過程中「補充法律」，將原先法律列明的「A」，補充成「A+B」，不按普通法原則。 他又質疑警方製造「寒蟬效應」，預料被捕人士最後未必獲落案起訴。