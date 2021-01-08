楊超發料約千名私家醫生可助接種疫苗　業界憂有副作用冀免責

業界過往曾有協助政府注射流感針的經驗。

港府訂購的3款疫苗將於下月起抵港，當局將於今晚(8日)與醫療組織及醫學會等，商討疫苗接種及私家醫生如何協助開展有關工作。西醫工會會長楊超發今早(8日)在電台節目表示，根據過往流感針經驗，將有約數百至千名醫生協助接種，若以1名醫生一周內可協助接種1000支新冠疫苗推算，預料約一周便可協助接種100萬劑疫苗。

楊指，過往市民可選擇到私家醫生診所，或由私家醫生到院舍或接種中心等地方協助接種。暫時未知新冠疫苗是否需要私家醫生到當局接種中心協助，而部分私家醫生或醫生組織有曾參與「疫苗資助計劃」的經驗，相信當局會優先邀請相關醫生協助接種。

楊又形容，新冠疫苗的研發工作「急就章」，藥廠及醫生對有關疫苗的副作用均不太清楚，故部分醫生擔心為市民接種後需要負責。業界希望當局讓協助的醫生有免責聲明，說明醫生只負責注射及急救，而市民接種疫苗前須簽署同意書，了解疫苗或引致的副作用。