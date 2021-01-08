外傭假日聚集恐播疫　跨部門明起一連2日巡查執法

疫情下，仍有大批外傭假日外出聚集。

新冠肺炎疫情未止，仍有大批外傭假日外出聚集，惹來播毒危機。勞工處指，將於明日(9日)起一連兩日，聯同多個部門到各區外傭經常聚集的地方，呼籲外傭遵守防疫規例。

勞工處發言人指，本周末將聯同香港警務處、食物環境衞生署、民政事務總署及康樂及文化事務署，在中環、金鐘添馬公園、旺角花園街附近行人天橋等地方進行聯合行動，屆時會以多種語言進行流動廣播，呼籲外傭遵守防疫規例，向屢經勸喻仍不遵守規例的人士採取執法行動。

處方又提到，在過去的新年長假期期間，多個政府部門展開聯合行動，共發出51張5000港元定額罰款通知書。

處方呼籲，外傭避免在休息日外出或在住宿設施聚會、分享食物及進行其他社交活動，應盡量留在家中休息；並鼓勵僱主及外傭商討休息日的安排，以避免參與社交活動引致健康風險。處方續提醒僱主，不得強迫外傭在休息日工作或不給予外傭休息日，否則將違反《僱傭條例》，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款5萬港元。