科興疫苗報告欠長者數據　有效率78%　專家質疑研究「貪方便」

首批100萬劑由中國科興生產的新冠疫苗原本於本月抵港，惟對方未有如期提供第三期數據致計劃押後。科興的合作伙伴巴西聖保羅州布坦坦研究所今(8日)公布，在當地疫苗研究中，科興疫苗後期測試結果有效率為78%。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，相關數據並非直接由藥廠發布，而且欠缺老年人和長期病患者的數據，質疑他們「貪方便想快啲完成個研究」。

許樹昌今出席一個電台節目指，據他了解，有關測試由約12400名醫護人員參與，且多以中年人為主，反映年紀大或長期病患者未有數據，認為與較難招募老年人參與有關。他補充，另外2款研究對象年齡層較廣，如德國BioNTech的疫苗測試對象由18至85歲、牛津的疫苗亦有4%參與者是70歲以上人士。

許又指，78%保護率結果算是理想，因世界衞生組織要求是起碼降低50%發病機會，他續指，科興需要向衞生署再提供更多詳細資料，包括成分、詳細副作用、抗體水平等等。至於接種疫苗時間，許指據他了解，德國BioNTech核酸疫苗下月尾有貨，相信下月可以接種，但不肯定下月初能否開始。