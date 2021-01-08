房委會預算未來5年財政結餘跌1成　下年度盈餘料減至80億元

租金收入減少及管理開支增加是房委會下調盈餘預測的主因。

房委會財務小組委員會審議2021/22年度財政預算及預測摘要，房委會預測未來數年公營房屋數量會增加，相關建築開支和營運開支在未來數年會持續上升，部分增加的開支會被資助出售單位銷售收入抵銷，房委會的現金和投資結餘預期會由2020年4月初約559億港元，下降至2025年3月底約499億港元。房委會指相關財政預算仍屬穩健，有所需資金應付經常開支及推行現時的公營房屋建設計劃及保養計劃。

房委會預測下一年度綜合盈餘達80.2億港元，較本年度的132億港元下跌近40%。房委會解釋，因應疫情，於2020年及預計於2021年向商業樓宇及公屋租戶提供租金寬免，以及預測管理開支增加，故估計綜合盈餘有所下跌。

資助自置居所繼續有豐收，2020/21年修訂預算有94.7億港元盈餘，主要受惠於出售將軍澳雍明苑及東涌裕泰苑等約5,500個居屋單位；而2021/22則預測減少了30.4億港元，至64.3億盈餘，主要因完成轉讓契約的單位較原訂少，其中包括約4,000伙已售居屋入帳，如火炭彩禾苑。房委會強調推售項目時間與入帳年度未必相同，故收入未必能即時反映。

資助房屋賬目方面，2020/21年度盈餘為94.7億元，另房委預測2021/22年度將有約4,000伙已售居屋入帳，包括火炭彩禾苑，預測約有64.3億元盈餘。至於租住房屋，本年度修訂預算後有7.8億港元赤字，料為房委會因應疫情向旗下公屋租戶減免租金所致，2021/2022年度則預計錄得11.9億港元赤字，因預計新單位落成，各項開支按調整上升。

公屋及居屋建築成本按單位則有跌有升，公屋由每單位66萬港元下降至61萬港元，主要因建築成本下降；居屋單位則由81萬港元上升至90萬港元，房委會解釋需視乎各建築地盤的情況。

房委會預測本年度起的投資回報率為3.3%，較去年3.4%低，主要受環球經濟環境影響，按現時投資組合，80%資金均放置於外匯保本基金、12%作股票投資、8%作港元及美元或債券投資，房委會主要採取穩健的投資策略，以作長期營運。

房委會財務小組委員會主席陳家樂指，未來5年財政相當穩健，足夠應付日常開支。他又指目前的5年財政預算只計及將完成的約10萬個單位建屋計劃，而2021/22至2030/31年度的10年期公營房屋量31.6萬個單位，預計相關建築開支，總建屋量為20萬個單位會計算在10年期內的第二個5年，預計屆時相關建築開支一定會大幅上升，會繼續審慎理財。

陳又指綠置居目前已售出90%，即使10%單位最終未能售出影響亦不大。至於未來會否繼續推出租金寬免情況，則需視乎疫情發展。對於政府在2019/20年度起，預留的824億港元作公營房屋發展及相關基建之用，他認為目前財政穩健，未有需要動用儲備金。