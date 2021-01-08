科大男生周梓樂墮斃死因研訊　陪審團退庭商議裁決

科技大學男學生周梓樂墮樓不治的死因研訊，今（8日）由裁判官高偉雄給予陪審團指引。死因庭針對梓樂的死亡原因，認為陪審團可以考慮「非法他殺」、「死於意外」及「死因存疑」3個結論。3女2男陪審團於早上10時14分開始退庭討論。

裁判官先指引陪審團考慮導致梓樂死亡的傷勢及疾病，提醒他們醫療及解剖報告均顯示梓樂死於頭部受傷。

至於梓樂的死亡原因，裁判官明言經深思熟慮後，認為可以給予陪審團考慮「非法他殺」的結論，而證供中符合唯一他殺之情況，即兇手將梓樂的頭部放在平面上，用大面積武器擊打其右前額，然後把他拋下2樓，而梓樂的右前額的傷口碰巧撞地。

惟陪審團必須衡量證供是否能達致毫無合理疑點的標準，才能裁決「非法他殺」，如須考慮兇手可否在短時間內清理犯罪痕迹、預測梓樂的行蹤，以及常握閉路電視鏡頭的盲點等。

另一可能裁決是「死於意外」。若陪審團認為，梓樂因誤會矮牆後方有路，才會跨過矮牆墮樓，就只須以相對可能性的標準，判斷梓樂自行跨過矮牆的可能大於其他原因，即可達致相關裁決。

最後如果陪審團依次考慮「非法他殺」和「死於意外」，依然認為證供無法推論梓樂因何事才墮樓，可以考慮「死因存疑」，惟裁判官坦言此結果不理想：「喺無辦法中得出的結論。」