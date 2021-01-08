男生鐵錘襲警判感化　上訴庭指原則性犯錯　還押取報告後再判

上訴庭今日撤銷一名襲警男生的感化令，將他還押待報告後再判。

16歲的男生前年10月的屯門反修例示威中，涉用鐵錘襲擊飛虎隊成員右肩，造成2厘米瘀傷，受審後被裁定襲警罪成，之後被判12個月感化。律政司不服提出刑期覆核，上訴庭今日（8日)聽取控辯雙方陳詞後，認為原審的判刑原則性犯錯而且明顯過輕，遂撤銷感化令並將男生還押至1月28日，等候其更生中心報告後再判刑。

律政司代表陳詞時指，原審裁判官葉啟亮葉官判刑時忽視了案件的嚴重性，亦沒有充分考慮此類控罪的一般判刑為即時監禁，即使被告男生有良好品格，判刑亦不可偏離一般原則。

而男生事發當日明顯有備而來，穿着全副裝備更帶着鐵錘，應有意圖或預計到會用作破壞或向他人動武，之後他雖向感化官承認參與和平示威，但仍否認有襲擊警員。而涉案鐵錘為具殺傷力武器，男生兩度揮動鐵錘，警員沒有受傷只是僥倖，其行為亦有可能觸發他人動武引發漣漪效應。

律政司代表指葉官認為感化合適明顯屬原則性犯錯，因法庭不能過分側重男生的更生而忽略阻嚇性，亦要考慮其重犯風險。

被告的律師回應指，男生雖曾兩度揮動鐵錘，但他當時正逃跑並無特定目標，而葉官在判刑時亦曾表明是要給予男生「最後一次機會」，故以酌情權處理作出較仁慈判刑。律師又表示，男生現正重讀中三且已進行了5個月感化令，希望法庭不要打斷其更生計劃。

不過潘敏琦法官指，男生當時「一而再再而三嘅揮錘」，事後仍向感化官堅稱只是突發參與示威，質疑：「咁樣能否顯示到悔意?」

潘官又認為，從感化官報告可見，男生跟母親因政見不合時常爭吵：「明顯父母都控制唔到佢，父母亦需要有洞察力」，而感化令能否成功，關鍵就是家人的循循善誘，並與感化官合作監管。

潘兆初首席法官亦強調，下級法院判刑過輕而遭上訴，對被告並無好處，故上訴庭需考慮原審有否出錯及判刑是否過輕並作出最好的選擇。

李姓男生案發時僅15歲，他被控於前年10月7日，在屯門青山公路新墟段與鄉事會路交界襲擊警員X。