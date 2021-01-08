羅冠聰促歐洲台灣制裁中國　學者指涉違國安法　促發國際通緝令

台灣「香港邊城青年」及台灣公民陣線等團體今日(8日)召開記者會。早前秘密逃往英國倫敦的前香港眾志常委羅冠聰、已流亡海外的前「民間外交網絡」發言人張崑陽等人要求中國立即釋放被捕的泛民主派人士。

羅冠聰以視像出席記者會，呼籲歐洲議會暫停《中歐投資協定》，並希望台灣通過「香港人權及民主條款」。有法律界人士指，羅的言論涉違反《港區國安法》，倘若英國重啟與香港的引渡逃犯協議，羅或面對數十年的刑期。另有學者批羅只是刷存在感，旨在靠言論籌款，應予以譴責。

記者會上，多名人士促台灣建立完備救援機制、呼籲速審《港澳條例》和通過「香港人權及民主條款」，以支持更多港人到台；亦有人呼籲歐洲議會暫停《中歐投資協定》。羅指很多台灣人看到香港多名泛民主派人士被拘捕後，都稱為「美麗島事件」翻版，又指在《港區國安法》實施後，港人感到黑暗及不安。

執業大律師龔靜儀稱，雖然羅冠聰身在外國，但言論及行為涉違反《港區國安法》第29條，即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。龔認為，羅公然挑戰《港區國安法》，理論上可以被拘捕。她又指，雖然英國暫停與香港的引渡逃犯協議，但國際局勢瞬息萬變，倘若兩地重啟引渡協議，羅或需被引渡回港，一經定罪或面對數十年的刑責。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，羅冠聰呼籲歐洲國家制裁中國，有損國家利益；呼籲台灣通過「香港人權及民主條款」亦有勾結境外勢力之嫌，促港府通知國際刑警組織發出俗稱「紅色通緝令」的紅色通告，當羅到達其他與香港簽訂逃犯引渡協議的國家時，立即將羅拘捕及引渡回港。

陳又指，羅發表言論只是刷存在感，會面外國政要並非為香港做事，反而旨在籌款度日，要求港府對羅予以譴責。