大灣區青年就業計劃設專屬網站　政府邀企業提供職位

新冠肺炎疫情重創本港經濟，失業率高企，港府今年施政報告提到推出「大灣區青年就業計劃」，協助本地大學生就業，有關計劃詳情今日(8日)正式公布，並邀請有興趣的企業，到專屬網站登記參加，計劃共提供2,000個名額，當中約700個專為創科職位而設。計劃下每個職位的月薪不低於18,000港元，政府會按每名獲聘畢業生向企業發放每月10,000港元的津貼，為期最長18個月。

政府發言人指，大灣區有7,000萬人口，發展潛力巨大，計劃亦已獲廣東省及深圳市政府支持，期望能為本港青年人提供事業發展機會。

根據計劃，任何在香港及大灣區內地城市均有業務的企業即可申請參與，提供職位空缺。而參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓。

而有意申請職位的青年人須為香港居民，並持有在2019至2021年由香港或香港以外的院校頒授的學士或以上學位。如有關職位與創科相關，申請人則須持有與科學、科技、工程或數學學科相關的學位。他們受聘後，須分別在香港及大灣區內地城市各工作6至12個月。

勞工處聯同創新及科技局已就計劃成立秘書處，負責處理企業申請和發放津貼。有興趣參與計劃的企業可於專屬網站（www.jobs.gov.hk/gbayes）登記；而計劃下的職位空缺亦將上載至該網站。