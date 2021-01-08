林麗棠老師死因研訊　家屬控訴東華處理不當

天水圍東華三院李東海小學中文科女教師林麗棠的死因研訊，今（8日）踏入第8日。各方舉證完畢後，家屬代表律師率先陳詞，不點名質疑校長至今仍未反省過來，嘗試找藉口推卸責任，律師又讀出家屬寫的信，指至今他們仍未走出林老師離世帶來的傷痛，稱「很後悔未能在她最需要我們支持的時候支持她。」

研訊中最後一名證人精神科醫生陳卓姿作供指，她於2018年5月至12月先後4次接見死者，死者曾透露學校行政工作繁重，又因學生行為問題而感到壓力。陳處方了一些抗抑鬱藥物予死者，死者情緒漸見穩定，在較後的接見中也沒有再提及失眠或無胃口。

陳指出，死者個性較易緊張，對自己要求高，且長期備受工作壓力，這或許是死者患抑鬱症原因。此外，事發前一日，死者曾向同事說要與時任校長羅婉儀同歸於盡，陳認為不排除死者當時已有輕生念頭，但也可能死者只是衝口而出。

死者家屬代表律師陳詞指，死者個性沉默寡言，事發前卻曾說出同歸於盡如此偏激的說話，更鼓起勇氣到東華三院總部投訴，反映死者承受巨大的心理壓力。而多名學校教職員在庭上異口同聲指羅婉儀不尊重老師，又經常責備死者，與學校所推崇的互常尊重文化背道而馳。不過有人卻欠缺自省能力，至今仍想找藉口推卸責任。從羅在聆訊時盤問的態度及內容可見，她「尚未學懂呢一課」。

律師續指，東華三院處理投訴上有不足之處，例如東華三院在接到死者求助或投訴，知道死者所指控的正是受到羅不合理對待，卻在會面後主動聯絡羅，並着她多關心死者，質疑這如同「叫隻狼關顧隻羊」。此外，東華三院及校董會長期把學校管治責任交予校長，導致欠缺有效制衡。

律師最後讀出由家屬所寫的信件，信中指死者一直努力去履行老師的職責，卻未得到校方的認同和適當的支援，更甚的是換來不斷的踐踏和與日俱增的無助，以致她最後選擇以結束生命，去喚醒大家對李東海學校的關注，坦言作為她的家人「真的覺得犧牲太大了」。

信中續稱，希望各方可以重新檢視老師的職責，認真處理學校的管理文化和問題、處理投訴的態度和機制，以及加強對精神健康的重視、情緒病患者在職場面對的困難和需要的支援。