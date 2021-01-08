國泰旗下公司工作系統不安全　須向工傷女工賠逾34萬元

國泰航空旗下的航空膳食服務公司，5年前被一名工傷廚房女工入稟索償。女工表示她在長期面對限時完成工作和加班之壓力下，工作時須在廚房不斷推拉載滿食物的鋼車，和搬運沉重食物盤，結果有次終把肩背拉傷。區域法院法官去年5月開庭審理後，今日（8日）以書面判決，裁定國泰提供的工作安排不安全和不合理，因此須就女工的工傷賠償逾34萬港元。

本案涉及的意外於2013年8月25日發生，原告人陳雅當時是47歲，在被告國泰航空飲食服務（香港）有限公司工作，其職責包括把廚房煮熟的食物，用高近2米、載食物後重達300磅的鋼製手推車，運送至急凍室快速冷凍，然後轉移到其他凍房儲存，之後再由其他同事把食物分到個別餐盤運送上機。由於經濟艙的食物數量較多，被告安排多名員工負責，而原告就須獨力處理頭等艙的食物。

據原告作供稱，8月是航空旺季，她每天都要加班，每日工時超過11.5小時，並要在短時間內處理大量工作。此外由於當時屬旺季，急凍室經常泊滿大鋼車，她在運送塞在房尾的食物時，又要先把其他鋼車推開，有時甚至無法推車，要直接搬運大型食物盤，結果在事發當日弄傷肩膊及頸部。

法官在判詞表示，聽取原告作供後，認為她教育程度不高，未必能對事實作出準確的描述，說話或時有誇張，但總體上並無說謊。至於被告方面，就沒有傳召證人就廚房的實際運作作供，其他證人在講及事發時急凍室有無「塞車」的情況，亦出現前後不一。法官因此信納原告對事發經過的證供。

被告提及公司有向員工提供職安訓練，是原告自己選擇不按指引工作才會受傷。原告同意曾經受訓，但就指稱在工作壓力下，根本不可能同時遵守指引又能及時完工。法官接納原告說法，裁定被告提供的工作系統並不合理與安全，它定能預見在原告的工作量下，她必須用自己的方法搬動食物盤。故原告受傷是因被告無負起僱主應有責任及疏忽所致。

至於賠償額方面，原告聲稱她受傷部位有持續疼痛，且需要接受精神治療，要求超過325萬港元。不過法官聽取醫學專家證供後，裁定她已完全康復，故判她在未來收入損失的申索失敗，只判她可獲得痛苦賠償、醫療費及過去的收入損失，共約34.3萬港元。由於她之前已獲28萬港元工傷賠償，扣除後她只獲多賠6萬多港元。