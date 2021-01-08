陳志全親述被捕經過　稱警方搜查行動仔細

55名有份發起及參與民主派「35+」初選的泛民及抗爭派人士日前相繼被捕，昨晚（7日）獲保釋的前議員陳志全在社交網站上載影片，交代被捕及被查問經過。過去曾多次被警方上門拘捕的陳表示，警方今次在其寓所進行的搜查較以往仔細，而負責拘捕的警員不但為陳扣上手扣，更要求他戴上頭套，惟陳拒絕使用。

陳志全透露，6名警員在星期三（6日）清晨6點15分抵達其寓所進行拘捕，並花了接近兩個小時進行搜查。陳形容，警方今次搜查較以往仔細，包括在檢查了書架上每一本書，最終檢走3件物品，包括他為是次選舉準備的貴價筆記簿、人民力量去年5月的內部會議紀錄，當中談及該黨如何產生候選人；以及其黨友「快必」譚得志早前被控涉違《港區國安法》，由律政司提供的一份口號統計表。

陳又指，他被捕後先被帶到他居住地區的北角警署，其後轉到中區警署錄口供，又透露另外兩名前議員涂謹申及郭家麒當時亦在中區警署，錄口供後再被送返北角警署通宵扣留；翌日再被帶到中區警署錄口供，並觀看了3段各長逾句鐘的片段，涉及初選發起人戴耀廷、區諾軒去年出席記者會時的發言。

對於自己因參與初選而遭警方以涉嫌顛覆國家政權被捕，陳指自己本身覺得無可能會犯國安法，形容初選只是嚴謹的民意調查，而後續行動亦僅是沙盤推演；又強調自己過去8年在立法會都就《財政預算案》投反對票。