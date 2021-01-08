聯合醫院爆疫慘重　院長譚錦添休假「無影」

聯合醫院懷安科2D病房上月出現爆疫群組，成為首間須接受強制檢測的醫院。不過，有消息指，聯合醫院行政總監譚錦添當時正休假17天，未有及時返回醫院主持大局，有醫護人員狠批他不見「蹤影」，漠視員工的健康。東網記者正向聯合醫院了解事件。

聯合醫院懷安科2D病房上月爆發疫情，累計12名病人、9名醫護及職員確診，屬本港疫情以來最大規模的院內爆發，當中3名病人更病逝。據了解，譚錦添由去年上月18日起休假，直至今年本月4日才重回崗位，即放假長達17天。

他復工當天向整個九龍東醫院聯網的員工發電郵，恭祝員工新年快樂，並稱醫院在去年遭遇前所未有的動盪和挑戰，但依賴同事的專業及團隊合作、病人的信任及合作，才渡過這些忙亂時刻。

他又指，雖然醫院服務和病人護理都受到影響，但因為大家都團結一致，管理層與前線員工像一個牢不可破的團隊一樣，才能成功渡過這一年。

有前線醫護批評，譚在聯合醫院爆疫嚴峻時不見蹤影，漠視整個醫院的運作及員工的健康著想，又指譚在電郵中的言論是「離地」，就像活在平衡時空一樣，未見關心聯合醫院的同事，又未提及往後如何應對。