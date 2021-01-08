何君堯批評政府拖拖拉拉　促盡快立法要求區議員宣誓

政府正研究修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等本地法例，以完善公職人員宣誓等安排。多名議員關注修例內容會否涵蓋《區議會條例》，議員何君堯指政府不應在研究公職人員的定義上拖拖拉拉，應盡快將區議員納入宣誓管轄範圍內。

何君堯指《港區國安法》已實施逾半年，政府不應在研究「所謂」公職人員的定義上拖拖拉拉。何去信政制及內地事務局局長曾國衞，引述香港法例第201章《防止賄賂條例》中，對於公共機構及公職人員已有清晰的定義，當中區議會被定性為公共機構，故區議員亦屬公職人員。何認為政府應果斷地將區議員納入公職人員宣誓範圍內，落實國安法的規定。

何認為區議會參選人於報名時應依法簽署確認書，就任前亦應受香港法例第11條《宣誓及聲明條例》所規管，完成宣誓程序。何相信宣誓制度可規管區議員的職務及行為，若然區議員違反《基本法》或國安法，應依法被取消區議員資格；若然涉及違反賄賂犯罪或其他刑事罪行，則會被依法追究。

曾國衞於星期三(6日)的立法會會議上，提及政府當局留意到社會熱切討論應否要求區議員宣誓。惟他指公職人員的範圍和界定非常複雜，當局會作出研究並適時公布結果，盡快提交立法會審議。