質疑政府遊花園拖延時間　議員建議熄咪處理

田北辰指政府不時在晚間才向立法會提交文件，質疑政府當開會是「走過場」。

近年不少議員批評政府官員表現參差，包括「Hea答」的態度來回應議員提問等。有議員今午(8日)在立法會內務委員會上批評，政府未有提供足夠時間予議員研究文件，又斥政府代表回應議員提問時「遊花園」，質疑是拖時間，建議立法會主席應多加提醒，否則應「熄咪」處理。

議員田北辰直斥，政府部門不時在晚間才向立法會事務委員會提交文件，提到去年的兩個事務委員會會議，包括於去年11月底的交通事務委員會，他於會議前一天約傍晚6時才收到文件、另一會議則是去年12月中、於早上召開的衞生事務委員會會議，同樣於前一晚10時多才收到文件，惟助理早已下班，亦沒有足夠時間作準備。田表示，希望政府明白立法會開會並非「走過場」，建制派議員亦肩負監察政府的責任，需小心研究文件，認為政府需要給予時間研究。

議員葉劉淑儀就批評，不少局長在立法會回應議員口頭質詢，耗時冗長，有拖延時間之嫌，更斥政府在回覆補充提問時經常「遊花園」，儘管立法會會議是會發出鐘聲提示官員的發言時間，但官員卻不理會，要求主席多加提醒，否則「熄佢(政府官員)咪囉，我哋(議員)咪可以問囉。」

另外，在最近的內委會開始時，不少議員會就疫情和本港經濟發表意見，要求內委會主席代為轉達。於今日的會議上，先有議員葛珮帆要求政府設立失業援助金，議員何君堯亦關注疫苗事宜。議員謝偉俊認為，立法會內務委員會是主理立法會的內務事情，並非讓議員在會上就每周疫情和經濟發表意見，猶如「每周畀封家書畀司長（政務司司長）咁」，希望議員可留意下。