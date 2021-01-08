團體到美國領事館外抗議　譴責美國政府暴力鎮壓

美國國會發生暴徒闖入事件，打斷國會確認美國新任總統程序，事件更導致多名入侵者死亡，有團體今午(8日)派代表到中環美國駐港總領事館外，呼籲美國政府回頭是岸，停止暴力、停止雙重標準及停止干預中國及本港內政。

團體「 美帝霸權調查組」及「 愛國護港101」下午到美國駐港總領事館，高叫「停止暴力停止濫捕」，「停止放催淚彈」，「 美國人不配講民主」等口號。發言人Johnny指，近年世界各地都有民眾暴亂發生，各國政府面對共同挑戰，對待暴亂事件理應一視同仁，唯一向宣稱民主自由的美國，對破壞香港的動亂不單止沒有嚴厲譴責，反之更美化暴徒為和平民主義士，以此作為打擊中國政權手段。

至現時美國發生暴亂，兩大政黨卻口徑一致譴責示威者為暴徒，甚至派國民警衛軍以實彈射殺手無寸鐵入侵者，亦質疑本港反對派口口聲聲講民主及反對暴力，但事件發生至今卻未有任何人發聲譴責美國，或到美國領事館獻花悼念，可見美國政府、政客及本港反對派是何等偽善、雙重標準。團體呼籲美國政府應停止暴力對待示威者，及停止干預別國內政。