油尖警區偵破15宗爆竊案　拘3湖南漢起贓物

油尖警區於本月接獲4宗針對住宅的爆竊案，賊人爬水管或棚架至低單位外，再破窗入屋搜掠，然後沿原路逃走。警方將4宗案件合併調查，經翻看大量「天眼」錄影後，成功鎖定一名疑犯。

昨日(7日)凌晨4時，油麻地分區特遣隊於南京街，截獲該名目標男子，在其身上檢獲老虎鉗、鐵錘及手套等爆竊工具，又於其租住的賓館房間起回4宗案件的相機、現金等失物，以及其犯案時所穿的衣物，遂以涉爆竊及外出時攜有盜竊工具，拘捕該名持「行街紙」的內地漢。另外，警方在房間內以涉嫌非法入境及處理贓物，拘捕2名內地男子。3人年齡43至50歲，來自湖南，「行街紙」於上月發出。

警方調查得悉，該名持「行街紙」男子，亦涉及2019年年中的9宗住宅及2宗非住宅爆竊案，擸走現金、金器、手機及手錶等財物，總值約70萬港元。稍後，警方將控告3名男子相關罪名。

警方表示，在房間內發現的贓物，包括4個女裝手袋、2隻名錶、一批金器及一批衣物，相信是疑犯早前於不同盜竊案取得。呼籲物主與警方聯絡，以便取回失物。警方又指，年近歲晚不分之徒四出搵快錢，市民要鎖好門窗，物管公司職員亦提高警覺，警方會作出針對性巡邏。