本港去年錄得史上第2暖年份　全年最高溫達35.3°C

本港近日迎來凜冬，市民感嘆寒冷之際，原來去年竟錄得136年以來第二暖一年。天文台今(8日)回顧去年天氣，發現去年是1884年有記錄以來第二暖一年，僅次於2019年。去年有11個月較正常更溫暖，全年平均氣溫為攝氏24.4度，較1981至2010年的氣候正常值高1.1度，全年熱夜有50天，酷熱天氣日數則有47天，兩者均是有記錄以來最高。

天文台表示，去年全年平均最高氣溫為攝氏27.2度，平均最低氣溫為攝氏22.5度，分別是有記錄以來的最高及第二高，當中6月至8月夏季更是有史以來最熱的夏季。去年7月23日錄得全年最高溫攝氏35.3度，是史上第12高氣溫；至於最低氣溫則於12月31日除夕錄得，有攝氏8.1度，全年寒冷天氣僅11日，較1981至2010年氣候正常值少6.1天。

至於颱風方面，去年共有25個熱帶氣旋影響北太平洋西部及南海，較1961至2020年的長期平均數量少，年內有5個熱帶氣旋需要發出熱帶氣旋警告信號，略少於長期平均的每年約6個。去年「最勁颱風」為8月的「海高斯」，當時需發出9號風球信號。另外，去年亦錄得全年雨量為2395毫米，年內共發出11次紅色暴雨警告及2次黑色暴雨警告，雷暴日數為42天，較正常值多約3天。

世界氣象組織的初步評估，去年很可能成為全球有記錄以來3個最溫暖的年份之一，7月及10月的北極海冰覆蓋範圍更錄得該月份史上最低。各類極端天氣事件繼續在全球多處肆虐，當中包括在澳洲、南美洲、西歐、日本和西伯利亞出現的熱浪；及北美洲和南美洲南部出現的極端寒冷天氣等。