立法會內委會通過以Zoom開會　將於下周三大會再提動議

受疫情影響，立法會早前建議透過視像會議程式Zoom召開非正式會議，議事規則委員會通過在立法會事務委員會及法案委員會上使用Zoom開會。立法會內務委員會今午(8日)在大多數議員贊成下，通過以Zoom方式召開其他事務委員會和法案委員會會議，議案將由內務委員會主席在下周三(13日)立法會大會上動議處理。

立法會法律顧問指，立法會有權規管內部事務，可自行制定程序，如以視像方式召開會議，又指立法會確立的話，議員可受《立法會(權力及特權)條例》保障。

多名議員表示支持議案，認為在維持立法會有效運作，對以Zoom形式沒有異議，但他們仍關注表決和最低出席人數等問題。但亦議員不支持，熱血公民鄭松泰認為，此做法在政治上是不可接受；醫學界陳沛然則擔心日後開會亦會轉為視像會議，認為立法會開會應要面對面，又指每次開會有不少工作人員要回到立法會，建議應減少會議次數。

立法會秘書長陳維安表示，以視像會議形式開會，能減少職員返回立法會工作，又指除了Zoom，市面上亦有不少視像會議軟件，建議採用Zoom是因為有廣泛應用，亦可作即時傳譯，安全性亦可接受。他又指，開會的法定人數要求沒有改變，會在會議開始時確定人數。