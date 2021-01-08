本港IP無法瀏覽「香港編年史」　警方：可要求服務商禁制

網站「香港編年史」中記錄了大量與修例風波有關的資訊，如「藍/黃商店」，其至記錄了不少警方、親中及建制人物的資料。「香港編年史」表示，自前日(6日)開始接連收到使用者的報告，指透過本地多間流動網絡供應商，無法連線至該網站，但透過「虛擬私人網路」(VPN)以外地IP位址就能連接。警方表示，不評論個別個案，但指警方可根據《港區國安法》要求禁制危害國安訊息。

據「香港編年史」昨日(7日)的聲明，該網站從來沒有選擇性封禁部分地區或特定網絡供應商的IP，經過調查後，也沒有發現任何迹象，顯示該站所使用之服務供應商封鎖身處香港的使用者。該網站指出，他們有理由相信香港的網絡供應商主動封鎖本站內容，而當中或涉及政府部門的要求或合作，譴責「香港網絡供應商與中國及香港政府合謀，以封網行為扼殺香港公民獲取資訊的自由」。

警方回應東網查詢時表示，不評論個別個案，但強調警方採取任何行動，會按實際情況依法處理。根據《港區國安法》，警方可要求服務商對發布在電子平台上相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生的電子訊息作出禁制行動。