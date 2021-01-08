港府擬訂立窺淫罪及私密窺視罪　觸犯可判監5年及3年

香港法律改革委員會早前發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，保安局今日（8日）就有關文件總結公眾諮詢結果。報告指，收到的書面意見中有93%表示支持訂立窺淫罪。港府表示會接納法改會的建議，擬訂立一項窺淫罪，針對為了得到性滿足而觀察或記錄私密行為；同時建議加入一項相應的私密窺視罪，針對不論任何目的而作出的窺視行為。報告亦指，擬議的窺淫罪和私密窺視罪的最高刑罰分別為監禁5年及3年。

報告指，兩項窺淫罪適用於任何人，不論其窺淫目的是為得到性滿足（即窺淫罪），或其他目的(即私密窺視)。當未經受害人同意下，不論有沒有設備輔助，觀察或以照片和影片記錄受害人進行私密行為，或操作設備使人能夠觀察該私密行為或記錄該私密行為的影像。任何人安裝設備、或建造或改裝任何構築物或其部分，而目的是使其本人或另一人犯窺淫罪或私密窺視罪，亦會構成犯罪。

報告引述市民書面意見指，贊成訂立窺淫罪是因為香港現行法例過於守舊，未有涵蓋部分性罪行，因此訂立窺淫罪能有效阻止偷拍私密行為。同時，有意見認為訂定窺淫罪能有效打擊在交通工具上偷拍女性的行為。