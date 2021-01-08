今增45宗確診　浸會門診護士中招　再有3幢大廈需強檢

新冠疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(8日)新增45宗確診個案，累計9,153宗病例；有3宗輸入個案，42宗本地個案中，包括22宗屬源頭不明，其餘20宗與其他個案相關，包括將藍隧道群組多4人中招。另有逾40宗初步個案。

源頭不明個案包括1名浸會醫院門診護士，她1月3日出現流鼻水的病徵，前日(6日)發燒，同日最後一日上班，暫無人被列作密切接觸者。她工作期間曾為3名病人檢測，當時有穿保護衣，而病人亦未有確診。

張又公布再有3幢大廈被列入強制檢疫令，包括九龍灣啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓及油麻地新填地街25號。

3宗輸入個案方面，患者分別從日本、愛爾蘭及印尼抵港。彩雲(二)邨豐澤樓亦錄得3宗初步個案，為一家三口，患者潛伏期間曾感不適，但無求診，至昨日(7日)接受強制檢測後證實染疫。

醫院管理局總行政經理(醫療成效及科技管理)庾慧玲醫生，公布將軍澳醫院一位手術室病人服務助理初步確診，主要負責支援工作如照顧病人及協助其轉身，院方進行接觸追蹤後發現，1位手術室同事需接受檢測，沒有病人受影響。

醫院管理局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全醫生指，他指，陪產人士能夠減輕孕婦止痛需求，將由下周二(12日)開始有限度恢復陪產服務，陪產人士需嚴格遵守感染控制措施，如必須沒有發燒、身穿保護衣；提供3日內進行測試沒染疫的證明，計劃陪產人士在孕婦足月期間定期進行檢測；孕婦亦須出示沒染疫證明，陪產人士於陪產後亦要盡快進行檢測。至今共有27位孕婦確診，其中18位孕婦已生產。