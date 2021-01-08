醫管局下周二起恢復孕婦陪產　須做病毒檢測證無染疫

第4波疫情失控，為抽調人手應付疫情，醫院管理局早前宣布減少包括孕婦陪產服務在內的公立醫院非緊急服務。醫管局婦產科統籌委員會主席歐陽錦全醫生今(8日)表示，考慮到陪產人士能夠減輕孕婦止痛需求，對產房運作亦無大影響，有關服務將由下周二(12日)起有限度恢復。

陪產人士需嚴格遵守感染控制措施，包括必須無發燒及身穿保護衣；有關人士亦要提供3日內有效的病毒測試無染疫證明、亦不可為檢疫隔離人士等。

他又指，當局未為陪產服務設置限額，陪產人士需在孕婦足月期間定期進行檢測；產婦入院時亦須進行篩查，出示沒染疫證明方可獲安排陪產服務，建議計劃陪產人士，於胎兒足月後定期做檢測，以隨時作好準備。

至於早產孕婦方面，他指因事前難以預料，若陪產人士非強制檢疫大廈居民、無發燒等病徵及未有接觸確診人士，即使未進行檢測亦可酌情考慮入產房陪產。惟有關人士陪產後須盡快補做檢測，並通知院方。

截至今日本地共有27位孕婦確診新冠肺炎，其中18位孕婦已生產。