財會通過撥款發展網上爭議解決平台　涉款1億元

立法會財務委員會今午(8日)召開會議，會上以30票贊成、1票反對和無人棄權下通過向非政府機構一邦國際網上仲調中心有限公司(eBRAM中心)提供一筆過撥款，以發展和提升網上爭議解決及交易平台，資助其初期運作，涉及1億港元。

本身是執業律師的議員周浩鼎表示，eBRAM中心是香港唯一一個亞太經濟合作組織批准提供服務的代表機構，認為在國際上普及及宣傳可做得更好，對提高對國際地位有幫助，周關注該公司，未來有否實際計劃向其他國家推廣此平台。

議員梁志祥詢問，中心是否和內地執法部門簽署了互認角色的文件。另議員鄭松泰則提到私隱問題，使用服務的公司或當事人是否需要親身到香港簽署文件，抑或全部在網上進行，又詢問eBRAM中心如何成為一家有認受性的公司。

律政司普惠避免及解決爭議辦公室主任丁國榮回覆指，平台已和內地簽署備忘錄，希望將來能面向國際發展。eBRAM中心董事會主席蘇紹聰說，平台以科技作為特點，去年3月曾參與跨國研討會，此類型的推廣活動會繼續進行。eBRAM中心董事黎逸軒說，在香港達成的仲裁在全球其他160個國家也是獲得認可，而裁決在內地同樣獲得認可和執行，系統提供的平台可在網上簽署文件，當事人可考慮全部在網上進行。

另外，會上亦通過搬遷沙田污水處理廠往岩洞、落馬洲河套地區發展第一期主體工程、落馬洲河套地區消防局暨救護站及其他消防設施，以及屯門中公營房屋發展第一期工地平整及基礎設施工程，分別涉款約140億、132億港元、11億港元和9億港元。