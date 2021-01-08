逾半受訪護士計劃移民　護協擔心經驗護士青黃不接

近期不少地區放寬港人的移民限制，加上新冠肺炎疫情的衝擊，移民成了港人熱話，香港護士協會今日(8日)發布香港護士移民意向問卷調查之結果，結果顯示逾50%受訪者正考慮或正辦理移民海外；護理年資「5年至10年內」的受訪者中，正考慮或正辦理移民海外手續是各年資組別中最高。該協會擔心本港將失去具有一定護理經驗的醫療人員，導致青黃不接。

香港護士協會於去年11月16日至30日進行「香港護士移民意向問卷調查」，以電郵和即時通訊應用程式邀請會員以實體或網上形式作回應，共收回684份實體和網上問卷，調查結果顯示共有53.8%受訪者正考慮或正辦理移民海外，其中正辦理移民海外手續的受訪者中，有80%表示會在2年內離開香港。

71.7%護理年資「5年至10年內」的受訪者表示正考慮或正辦理移民海外手續，反映擁有護理工作經驗的受訪者移民海外的機會較高，亦代表本港醫療身可能出現青黃不接的情況。有65%受訪者在醫院管理局工作，當中57.5%正考慮或正辦理移民海外手續，是在各個機構中最高比例，估計本港公營醫療系統的護士人手不足問題將會進一步惡化。

護協建議增加護理學位名額，擴大本港護士供應，減低護士流失海外對本港的影響；亦應改善醫院工作環境，例如按人手指標計算護士人手需求、交更、用膳和超時工作給予合理的補償、引入「半職」聘用制度等，改善工作環境、效率和士氣，應付本港日益增加的醫療需要。