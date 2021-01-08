九巴售50架退役巴士　投標價每架最低5萬元

擁有一架屬於自己的巴士是不少巴士迷的夢想！九巴近日在網上推售50架「退役巴士」，讓一眾巴士迷有圓夢機會，有意購買的巴士迷，可在本月22日前，填寫投標書，挑選自己心愛的巴士，每架巴士意向價為5萬港元，並需事前繳交每架巴士2萬港元的保證金，九巴會以價高者得原則處理。不過，據有關買賣條款，巴士出售後除獲運輸署同意，否則不可在路上行駛。

九巴今(8日)在其Facebook主頁表示，得悉不少人鍾情於舊巴士，故近日在其網站KMB Shop推出新一批50架退役巴士，下月更會推出第二批，事件引起巴士迷廣泛討論，更有網民笑言要把巴士當作生日禮物送給愛兒，亦有巴士迷坦言用把士改造成車屋是兒時夢想。

不過，根據有關投標條款，買方需要承諾除非得到運輸署同意，否則不可在港續牌、不能在道路上行駛，以及不會重新裝配或組合成為巴士，而九巴亦有權移除所有有關巴士之錢箱及特定零件。條款亦提到買於需在提走巴士的7天內，向九巴提供該車輛拆毀證明書正本及該商營廢車回收公司資料（即劏車紙），但據悉買家只需提供「劏車紙」讓九巴注銷巴士，實際是否要拆解則可自行決定。