2020空氣質素監測有結果　二氧化氮及臭氧濃度高企

環境保護署今日(8日)公布2020年香港空氣質素概況。報告指出，1999至2020年一般監測站和路邊監測站錄得的即可吸入懸浮粒子(PM10)、微細懸浮粒子(PM2.5)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)的濃度水平呈下降趨勢。本港空氣低能見度的時數亦從最高位大幅改善了78%，粵港澳珠江三角洲區域的PM2.5水平也下降。不過，二氧化氮及臭氧濃度長期處於高水平。

2020路邊監測站的年均二氧化氮濃度為每立方米70微克，超出限值75%，其中旺角、銅鑼灣、中環的二氧化氮的年均濃度最高，超出限值70%至85%。這些地點的短期空氣質素也不達標，超出容許限值次數為23至37不等。至於一般監測站，觀塘、深水埗、葵涌的年均二氧化氮濃度都超出限值7.5%至20%。

環保署表示，商業車輛雖然只佔整體車輛數目約20%，卻是路邊氮氧化物的主要排放源頭，佔全港所有車輛排放量的90%以上。因此，商業車輛會繼續是政府改善路邊空氣質素的重點對象。

另外，空氣中的臭氧濃度(O3)仍然呈長期上升趨勢。1999年至今，路邊監測站、一般監測站的臭氧濃度升幅分別為146%、82%。其中，屯門、東涌、大埔、北區、塔門的臭氧濃度都不達標，超出容許限值次數逾10次。

環保署解釋，臭氧不是從污染源直接排出，而是由空氣中的氮氧化物及揮發性有機化合物在陽光下經光化學反應形成。近年本港臭氧濃度上升，除了因區域背景臭氧水平偏高外，本地車輛減少氮氧化物的排放，亦會間接導致平均臭氧水平上升，因為少了一氧化氮與臭氧作化學反應，因而減少臭氧的消耗，令較多臭氧存在空氣中。

長遠而言，整個區域持續減少氮氧化物及揮發性有機化合物排放會降低臭氧濃度及超標情況。當局會加強管制揮發性有機物，並強化區域合作及科學研究以處理臭氧問題。根據一些歐美地區改善空氣污染的經驗，當減排工作持續一段時間後，臭氧濃度才開始下降。