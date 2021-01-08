政Whats噏：梁志祥詢問點解無官員出席會議　被波哥笑唔熟程序

立法會財務委員會今日(8日)晏晝召開會議，只係用左2個鐘頭就極速通過涉及295億港元嘅4個項目，議員梁志祥喺表決期間問到點解第2至4個項目，議員無得再提問，同埋政府官員點解無嚟開會，點知就畀財委會主席陳健波(波哥)笑佢唔熟程序！

已任8年立法會議員嘅梁志祥，喺其中一個項目表決鐘響起後詢問，點解冇官員現身接受議員提問，覺得每個項目都應該有討論機會。問題一出，波哥就解釋話要喺開會前一日嘅晏晝5點前提出分開表決要求，官員先至會出席會議，波哥又話，可能議員未必熟習程序，以前每個項目，都會有議員事前提出要求，先至令財委會需要討論每一個項目，或者導致有議員對今次安排有所誤解，強調一向都係咁樣做喎。

秘書就話，工務小組同人事編制小組委員會嘅主席都會問委員，有無需要喺財委會上分開表決，如果需要分開表決，就係假設左需要安排相關嘅官員出席會議，亦會變成財委會嘅獨立項目，官員就會解答委員提問。

其實財委會以往被批評進度緩慢，係由於民主派近乎每個項目，都提出分開表決要求，令會議有唔少項目需要討論，繼而透過積極發言，令審議時間增加，之不過依家得番建制派，會議變得順暢得多，就連建制都仲未適應到嘞！