港珠澳大橋超支　運房局擬申請15.1億撥款埋單

港珠澳大橋雖已於2018年10月通車，但至今仍有超支款項尚未埋單。運輸及房屋局今(8日)向立法會提交文件，擬在今個立法年度財務委員會申請約15.1億港元撥款。該局建議，大橋3QR號工程計劃「港珠澳大橋-主橋撥款資助」的核准工程預算費用，由原來的90.46億港元提高至105.61億港元，以應付額外開支。

立法會財委會在2009年5月批准把「港珠澳大橋－主橋撥款資助」工程計劃提升為甲級。截至上月31日，工程最新實際開支為78.96億港元。運房局解釋指，由於主橋工程龐大而複雜，項目自動工以來，工程須在外海異常複雜的環境下進行，施工技術難度比預期大，部分設計及施工方案需作出相應調整，建造時間亦較預期長，加上人工和材料價格上漲等因素影響，使建設成本在後期有所增加。

因此，有需要調整其批覆概算，將工程計劃的核准預算費用提高15.14億港元，以應付額外開支。引致額外開支的因素包括建造費用調整等，當中涉及工程變更，以及工資和材料價格調整。當局指，有關粵港澳三地需要承擔的資本金部分，內地政府及澳門特別行政區政府已經完成為主橋項目的注資。

至於銀團貸款，經三地聯合工作委員會同意後，大橋管理局已於去年1月與銀團簽署約53億人民幣(約63.6億港元)新增貸款融資文件。根據大橋管理局提供的資料，主要建設合同結算預計可於通車後約3年完成，現時已進入最後階段。