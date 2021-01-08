私家醫生協助注射科興疫苗　政府承擔疫苗風險最後責任

內地科興首批滅活疫苗預料下月抵港，屆時私家醫生可協助接種相關疫苗，疫苗副作用引起公眾關注，政府今(8日)傍晚與多個醫學組織開會，向醫護組織派定心丸。有醫生代表指出，由於新冠肺炎疫苗是全新的疫苗，有別於以往的流感疫苗，當局稱政府會承擔最後的責任，着醫護人員可以放心注射。

醫護誠信同行主席、醫學會前副會長林哲玄表示，新冠肺炎疫苗接種上不能忽視家庭醫生的角色，要知道接種者的過往病歷，例如是否具有過敏反應或長期病患，家庭醫生的角色相當重要，並希望農曆新年前後能夠為市民接種疫苗。

林續指，由於打針有即時或長遠的風險，每一個打完疫苗的人，世衞建議觀察15分鐘，但長者可能要更長時間，如美國打了200多萬劑，只有20多人出現過敏反應，呼籲大家不用太擔心。

康健國際醫療集團有限公司營運總監梁國齡表示，由於新冠肺炎疫苗是緊急使用，醫護人員在注射過程上可以放心，因為政府會承擔最後責任，當局並會成立緊急基金，處理市民在疫苗注射後不幸出現問題的情況，並建議在手臂注射，程序不算複雜。

卓健醫療服務有限公司執行醫務總監周一表示，政府有機制觀察市民打針後的不良副作用，私家醫生可以的話，亦樂意到院舍幫長者打針，愈快注射愈能保障高危人士，目前注射流感疫苗已有相同的做法，預計其下70至80個醫生均可參與新冠肺炎疫苗注射。