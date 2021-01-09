Facebook假網店肆虐騙財　市民中招淪歹徒提款機

Facebook假網店肆虐騙財，相信不少市民中招。讀者阿希於本月初於社交媒體Facebook看到有網店贊助廣告，該商戶專頁自稱是一間「樓下的士多」，提供特價商品，包括某知名品牌的1箱24罐罐裝咖啡，在某油站標價約120港元，在網店可以使用98港元購買，差額22港元。

阿希本著一試無妨的心態，發訊息向該網店訂購3箱，客服人員要求事主即時用轉數快付款，再約期安排送貨。惟貨物並未在約定的時間下送達，事主在再發訊息查詢，對方並沒有任何回應，阿希相信自己已墮入特價網購騙局，淪為歹徒提款機，憤而在香港警務處的電子報案室報案，並將事件通知銀行，要求銀行代為處理退款事宜，並將這件影響社會的事件通知東網。

有網友亦發現Facebook上亦出現多間假網店，當中一專頁聲稱提供「來自日本岩手縣新鮮生蠔」，價錢288港元買5隻再送1隻，而付款398港元買10隻再送2隻。有網友表示使用轉數快過數付款後，貨物亦沒有依時在約定時間地點出現，客服人員亦不再回覆訊息。

根據讀者阿希提供的資料，兩宗案件的轉數快電話號碼、識別碼及收款人名稱相同，網友討論此兩宗假網店案件，皆相信是同一幫騙徒所為，實行「假網店，真騙財」。東網正就這宗案件向警方查詢。

有電腦保安專家指，騙徒可能會入侵現有Facebookk用戶帳戶，在使用假的信用卡資料付費刊登廣告，並使用一些「造假服務」如增加「讚好」次數、留言等虛假互動，令潛在的受害人相信「這是一間真實的商家」，當騙徒收取款項後，便會去如黃鶴。