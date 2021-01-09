東方日報A1：輕判捱鬧　法官怨律政司請食死貓

司法亂象無日無之。內地《環球時報》記者付國豪於前年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，案件昨天在區院判刑。該案主審法官李慶年有感而發，批評律政司過往在反修例案件原審時沒有向法庭提供足夠協助，當法庭輕判後卻積極上訴，令下級的原審法官「食晒死貓」，更被上訴庭狠批「錯到無可再錯」。有議員斥律政司及法官互相批評並不恰當，認為兩方都有不完善的地方，導致有嚴重案件被輕判及多名被告棄保潛逃，促盡快進行司法改革。

李官早於審訊付國豪案時已有「怨言」，案件原本排期審訊8天，但到去年10月30日踏入審訊的第8天時，連控方的案情仍未完結，案件被迫押後逾半個月，他當時表示司法機構常遭人詬病「審案審得慢，排期排得耐」，擔心案件若再延誤，「會唔會煽動他人仇恨司法機構？」

案件經過最少11天的審訊，至本周作出裁決。李官昨天表示，法庭判刑時必須衡量示威事件對社群的影響，更慨嘆：「如果我接納晒辯方所講嘅嘢，上訴庭又會譴責我錯到無可再錯，有政客又會叫我哋進行司法改革」。

李官形容下級原審法官現時情況「好嚴峻」，辯方要求法庭輕判，惟輕判後律政司積極上訴，上訴庭又會譴責原審法官判刑過輕，「永遠都係基層法官衰」。李官說：「以前楊振權副庭長唔係咁㗎，最多係唔同意你嘅法律觀點，邊有依家咁，話你『錯到無可再錯』」。

李官批評律政司檢控官在原審階段未就判刑給予意見，留待上訴時才「表達立場」，令下級的原審法官「食晒死貓」，而且「不斷被人有組織地煽動仇恨同攻擊」。身兼執業大律師的議員梁美芬形容，李官是藉機會「埋怨」，惟她認為律政司及法官互相批評並不恰當，社會觀感欠佳。梁指，律政司及法官均有不完善的地方，例如執法、檢控及法庭三大部分均有份拖延案件審訊，是「一層層積壓落嚟」，律政司有責任監督，惟內部亦有一些搞事分子，以致出現「甩轆」情況，多次「放生」被告。

梁表示，自2014年佔中後，法官基於自身的政治理念，表達太多對被告的同情說話，會打擊司法機構的公信力。梁直指，「司法機構最好都係講法律」、「蒙上雙眼做正義女神」，只基於法律觀點進行審訊則最合適，她促請盡快重整司法機構的形象，重新獲取市民信任。

議員周浩鼎則認為裁判官的整體質素值得存疑，他們很多時判出的刑罰過輕，甚至錯誤使用法律原則，接二連三地犯上系統性錯誤。周指律政司有責任就量刑不公提出上訴，惟過往提出覆核及上訴時均不夠積極，故更應進行改革。周認為，律政司與司法機構對於設立量刑委員會的態度是「一齊抗拒」，惟許多西方國家有值得參考的經驗，證明並不會侵犯司法獨立。此外，周批評律政司的檢控程序「拖得太耐」，若然有足夠證據，則應及時作出檢控，否則將影響證人的相關記憶。

律政司同日回應李慶年的言論，指檢控人員在判刑程序上擔當的角色，是協助法庭判處適當刑罰，及避免法庭犯上可導致上訴的錯誤；惟檢控人員不應企圖透過訟辯而在判刑輕重方面影響法庭。律政司會檢視該案例並作出適當跟進，但由於案件司法程序仍未完結，因此不作進一步評論。

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