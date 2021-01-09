疫苗接種計劃下月中啟動　4渠道施打　18區設中心運作半年

新冠疫苗最快下月可供接種，食物及衞生局透露，本月中可完成接種計劃的籌備工作，估計農曆新年前後可為市民接種。負責統籌新冠疫苗工作的公務員事務局局長聶德權指出，疫苗接種有4個途徑，當局計劃每區設立最少一間疫苗接種中心，初步預計要運作半年。行動不便的安老院及殘疾人士院友可獲上門接種；私家醫院及私營診所亦會參與，做法與季節性流感疫苗接種計劃相若；其次是醫管局轄下的醫院診所與衞生署門診亦會提供服務。

食衞局長陳肇始今日(9日)出席一個電台節目時表示，港府訂購的3種疫苗的到貨時間不同，預計由復星與德國藥廠BioNTech研發的疫苗，最快下月可到港，估計農曆新年前後為市民接種；英國阿斯利康和牛津的疫苗，則預計在年中到港；至於中國科興疫苗，仍要檢視最新數據。

陳續指，獨立專家委員會一直檢視疫苗的安全問題，希望市民能有信心接種。當局正籌備接種中心的工作，預計在本月內完成。她又指出，市民接種後若發生特別情況，要採取法律行動追究藥廠，政府會設保障基金協助。

聶又補充，不同疫苗有不同的儲存方法及準備工作，如復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，要儲存在攝氏負70度的環境，如放在攝氏2至8度的環境則只可保存數日，稀釋後更要在數小時內用完，故適合統一在社區接種中心處理。至於如科興疫苗等可在攝氏2至8度環境保存，則可透過私家醫院或診所接種。