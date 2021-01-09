陳茂波料下年度經濟將正增長　重申對派錢有保留

陳茂波預計今年經濟將出現正增長，疫苗的成效是經濟好轉的關鍵。

新一份財政預算案展開公眾諮詢，財政司司長陳茂波預計，新冠疫苗面世可逐步改善今年經濟，預計下年度本地生產總值將出現正增長，惟內外圍環境仍存有不確定性，將為本港經濟帶來波動。對於社會上有要求派錢2萬紓困的聲音，陳茂波重申對全民派錢計劃有保留，當局必須「睇餸食飯謹慎啲」，保留實力以備不時之需。

陳茂波今早(9日)出席電台節目時指，政府於過去一年的疫情中已累積抗疫經驗，加上疫苗面世，展望疫苗的成效是今年本港經濟好轉的關鍵，相信會發揮一定作用。陳預計今年上半年將持續面對不少挑戰，但相信經濟環境會逐步好轉，令下半年有較大的經濟復甦動力。基於低基數效應，預計下年度全年的本地生產總值將出現正增長。

然而，他指出，本港將持續受到內外圍環境所威脅，包括本地的抗疫成效。外在環境方面，因全球經濟受疫情影響而出現衰退，現時面對疫情反彈存有更大的不確定性，而外圍經濟將影響本港的外貿及外來投資，至於中美關係及地緣政治同時存在不確定性，會為香港經濟帶來波動。

有市民促請政府向全民派發2萬港元，以緩解市民面對的經濟壓力。陳茂波回應指，經過去年經濟衰退，包括失業率及就業不足率高企，明白社會的「痛感」實存。惟指，需考慮存有的不確定性，例如去年向全民發放1萬港元時，只是預計全年赤字達致1,300多億港元，惟隨着推出多輪抗疫措施，預計全年的財政赤字逾3,000億港元。同時，留意到去年的地緣政治及外圍環境緊張，新一年或出現「睇唔到嘅大挑戰」，認為須評估是否「一次過用晒啲彈藥」，抑或是保留實力，留至不時之需。

對於會否推出更多紓困措施，陳茂波強調要考慮不同因素，以家中開飯為比喻，指「手頭鬆啲可以食得闊綽啲」，但必要時則要「睇餸食飯謹慎啲」，要綜合平衡各種紓困措施。