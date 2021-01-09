再有7餐廳上疫榜　包括獲米芝蓮深水埗添好運

新冠疫情反覆，本港昨日（8日）新增45宗確診個案，再有3幢大廈被列入強制檢疫令，包括九龍灣啟晴邨欣晴樓、大圍美田邨美秀樓及油麻地新填地街26號，其中油麻地新填地街26號過去14日錄得4宗個案；此外，再有7間餐廳上疫榜，包括位於九龍塘又一城的「Lady M」、獲米芝蓮一星的深水埗「添好運點心專門店」，以及油麻地彌敦酒店「稻香」等。

啟晴邨欣晴樓、美田邨美秀樓及新填地街26號昨日被列入強檢大廈名單，在過去14日錄得各錄得3、2及4宗個案。其中新填地街26號4宗個案中，有1宗屬於將軍澳藍田隧道地盤，至於大廈內最早確診個案為47歲女，於上月27日發病，同月30日確診；翌日再增一名47歲男確診，延至昨日再增一名77歲男確診，他於本月1日起發病。

至於欣晴樓最早確診個案為31歲男子，於上月27日確診，無病徵，屬源頭不明個案，大廈餘下2宗個案於昨日確診，分別是16歲女及41歲女，二人均有病徵。

而美秀樓最早確診個案為22歲男，於上月27日出現病徵，本月3日確診，現時已出院；另一宗個案於昨日確診，本月2日出現病徵。

新增個案住處名單：

新界

●上水 清河邨清朗樓

●大埔 新興花園康仁閣

●大圍 美田邨美秀樓

●沙田 豐景花園C座

●元朗 朗庭園3座

●元朗 雅珊園3座

●元朗 新元朗中心3座

●元朗 朗屏8號1座

●葵青 安蔭邨德蔭樓

●葵青 葵涌邨雅葵樓

●將軍澳 新都城第二期9座

九龍

●深水埗 華寶樓

●深水埗 南苑大廈

●深水埗 華安大廈

●深水埗 嘉福中心

●深水埗 富昌邨富悅樓

●深水埗 寶熙苑榮熙閣

●油尖旺 道興樓

●油尖旺 新填地街26號

●油尖旺 吳松街60號

●九龍灣 啟晴邨欣晴樓

●紅磡 寶石戲院大廈A座

●九龍城 九龍維景酒店

●黃大仙 啟德花園3座

●黃大仙 彩雲邨瓊宮樓

●黃大仙 竹園南邨貴園樓

●觀塘 牛頭角上邨常興樓

港島

●中西區 香港華大盛品酒店

●中西區 司徒濂石樓

●東區 藍灣半島8座