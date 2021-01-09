全城關注主教山配水庫保育　古諮會主席冀本年度作評級

政府無心裝載，致有逾百年歷史的深水埗主教山配水庫的戰前古羅馬式建築險被清拆，引起全城憤怒，令人質疑當局保育工作不足。古物諮詢委員會主席蘇彰德今(9日)表示，古物古蹟辦事處正深入研究配水庫及其他水務設施的文物價值，稍後會將研究報告提交古諮會委員討論，盼在本年度內為主教山配水庫及其他水務設施進行評級和建議保育方向。

蘇在電台節目表示，得悉市民對主教山配水庫的關注，強調古諮會很清楚聽到公眾對文物保育的意見，政府迅速承諾保育配水庫，現時水務署已展開加固工程，確保其結構安全。他指出，當建築物已完成其原有使命後，若能加以活化及再利用，便可延續它們的歷史和生命，更能激發社會創意、豐富社區色彩、惠澤市民，並提升香港的保育工作。

除盡快為主教山配水庫進行評級外，他指古諮會亦希望盡快可以有系統地研究1950年後落成的建築的文物價值，強調這是一項艱巨的工作，因1950年至1969年20年間落成的建築物有近1萬幢，戰後亦出現了大量的高樓大廈，他們的設計、用料及業權等帶來複雜的問題，故要保育和評級同時，又要得到社會共識和主要持份者的支持，絕非易事。

他又鼓勵市民向古諮會和政府提供歷史建築的資料，推動建築評級、保育和活化工作，在發展城市的同時，保留珍貴的歷史和文物。