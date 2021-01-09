房委會研非接觸式升降機按鈕　仍有300幢公屋水管未檢查

新冠肺炎疫情在本港多個屋邨爆發，居民出入提心吊膽。運輸及房屋局局長陳帆表示，房委會已加強各種防疫抗疫工作，如加強巡查及清潔消毒等。他透露，該會正研究加裝非接觸式升降機按鈕，使用者毋須按掣，只需用手隔空指向按鈕，已可輸入所到層數，目前已在該會何文田總部大樓及龍翔辦公大樓試行，若效果良好，計劃於2021/22年度在房委會商場引進使用。

本港疫情持續近一年，多宗屋邨爆發個案均與排水管有關。陳帆在其網誌中表示，房委會早前主動派員檢查與確診單位共用同一排水系統的公屋單位排水設施，並透過不同計劃檢查轄下230個公共屋邨、涉1200幢大廈，現時仍有300幢仍未進行排水設施檢查的公屋大廈作初步檢查，預料會在今年3月底前完成相關工作。

房委會同時已展開「排水管檢查計劃」，為所有公共屋邨共約80萬個單位檢查排水管，並根據早前初步檢查結果及其他因素等，訂定這些單位檢查次序，並按需要安排適切維修，料18個月內完成。