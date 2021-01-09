政府堅拒住宅交易撤辣　辯稱擔心刺激樓價上升

新冠肺炎疫情打擊各行各業，失業率推升下樓市亦岌岌可危，坊間不少意見均認為政府應盡快撤銷樓市辣招。財政司司長陳茂波今日(9日)卻堅拒撤辣，談到樓市時，仍堅持一貫口風，指本港的住宅需求仍然高企，擔心撤銷住宅市場的辣招後，會刺激樓價上升，重申無意撤銷住宅辣招。

政府早前撤銷工商舖的辣招稅，即買方毋須支付雙倍印花稅，各界均有聲音希望寬減住宅辣招。陳茂波今早於電台節目上表示，去年的樓價大致平穩，個別區域有升有跌，住宅租金則稍為回落。陳相信，未來住宅需求仍然高企，政府無意撤銷住宅辣招。

另有市民關注政府對於是否撤銷住宅辣招的評估方法，陳解釋指需作動態評估，包括樓價下調的幅度及速度、住宅供求情況、一手及二手物業的差價等，但重申政府不願見到撤銷住宅辣招後，會刺激樓價上升。

有市民建議政府為私人住宅物業實施租金管制，為租金加幅封頂，並與通脹掛鈎。陳茂波認為，若然全面實施租金管制，將影響出租單位的供應及維修問題，而去年租金回落幅度是高於通脹下跌幅度。陳相信「最王道」的方法是大力增加房屋供應，重申政府已成功覓得未來十年興建公營房屋的用地。