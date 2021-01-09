年宵取消　旺角花墟人流增　惟花店生意升跌仍難料

新冠肺炎疫情未止，港府宣布取消原定下月舉行的農曆年宵市場及新春市場。位於太子道西的旺角花墟仍開放，有花店負責人預料，改到該花墟看年花的人流會增加，但生意額會否隨之增長則難以預計。東網記者今早(9日)到場視察，可見現場不少花店門外均擺滿各式年花，有市民行經賞花，亦有人買花；另有市民坦言對今年沒有年宵市場感失望，節日氣氛大減。

在旺角花墟經營花店「綠色生活」的劉小姐指，自新冠疫情以來，市民沒有地方去，而店內的人流卻不減反增，惟生意卻未有隨之增加，反而減少約30%。她預計，年宵取消後，將有更多人到旺角花墟閒逛，但生意額的升跌則難以估計。她又透露，因運輸成本增加，花價均較以往貴，但價錢升幅暫時仍是未知之數。

另一花店「富記鮮花批發」的負責人鄭先生則指，今年為年宵所種的花量較去年大減70%，其中主要是百合、劍蘭，預計今年全數會在本地市場出售，有別於往年將一半年花運往內地銷售的做法。他坦言，疫情對業界影響很大，不少以往跟他訂花的企業倒閉，導致店內生意減少超過50%。他又說「做生意要看長遠，不能只寄望年宵」，期望疫情盡快過去，各行各業可慢慢回復。

市民林先生與太太行經旺角花墟，看見長得不錯的蘭花，便以100港元買走兩棵，但林先生表示，今次只是行街經過買，預計過年前會再花約1,000港元買年花，跟往常預算差不多，笑言過年始終要買花。他坦言，對年宵市場取消感失望，難免影響節日氣氛。

同樣失望的還有市民李太及其初次行花墟的幼女，李太指，疫情下女兒停課，聖誕節不能參與派對，農曆新年也將不能行年宵，彷彿女兒自懂性以來都未曾過節，所以今日特意帶女兒來花墟看年花，讓她感受一下節日氣氛。