市民促節流停向海洋公園撥款　陳茂波指要應使則使

政府預計本年度的財政赤字逾3,000億港元，有市民認為政府應減少不必要的支出，例如停止向海洋公園提供撥款，同時應擴闊稅基。財政司司長陳茂波強調會堅持「應使則使」的原則，對於擴闊稅基的建議，指政府正就不同的可能性展開研究。

陳茂波於今早(9日)一個電台節目上表示，同意人口老化及政府開支增加是實存的問題，對於有市民建議政府應擴闊稅基，指政府內部正就不同的可能性展開研究，再通盤考慮。同時強調提出重要改革時，須諮詢市民，得到主流意見。

有市民關注既然政府面對沉重的財政壓力，需減免不必要的支出，例如不應為海洋公園撥款，並停止在觀塘興建音樂噴泉等，應將開支用於市民的實質需要上，提供更多必要的抗疫措施。陳回應，會堅持「應使得使」的原則，指社會對於各項項目均有不同的意見，強調政府是須通過立法會撥款，才能為海洋公園提供款項。

他補充，本年度的政府財政儲備與2003年沙士時的水平相若，惟消耗速度及幅度有所上升，新一份財政預算案將是「赤字預算案」，但政府將盡力推出積極的財政政策，應對經濟下行的環境，支援最受影響的市民，以保留經濟元氣，為重振疫後經濟進行部署。他表示，政府將努力研究措施，務求貼近社會的需要及要求，又指雖則要「睇餸食飯」，但期望「煮出嚟嘅餸菜都啱大家口味」。