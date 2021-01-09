印尼將承擔印傭培訓費用　本港僱傭公會批「只聞樓梯響」

印尼早前宣布於本月15日起實施免除輸出勞工就業服務費用新規例，本港僱主聘用印傭費用隨時暴漲。勞工及福利局今（9日）指經過商討，印尼地方政府將承擔輸出當地勞工的培訓費用，換言之，傭主只需支付印傭離開印尼赴港前，於當地宿舍留宿1至2天的費用。但有本地僱傭公會質疑政策現時「只聞樓梯響」，印尼當地政府至今未向僱傭中介公司撥款相關培訓費用，而且印傭於當地宿舍留宿2至3個月大有人在，與港府的說法有出入。

勞工及福利局今在社交媒體指，最近與印尼駐港總領事館及印尼相關政府部門舉行視像會議，了解實施免除輸出勞工就業服務費用新規例詳情。文中提及，印尼政府明白香港僱主關注新規例會否導致聘用印傭費用大幅上升，重申印尼地方政府將承擔培訓費用，而香港僱主毋須支付與審批香港工作簽證申請無關的費用，例如印傭申請「良民證」的費用。

至於僱主關注須支付印傭在印尼的住宿費用，勞福局指，實際上是印傭離開印尼赴港前需於當地宿舍留宿1至2天的費用，每晚約200至300港元。當局又指，印尼政府在新規例下的收費項目將公開透明，並會監察新規定的整體推行情況，違反新規定的印尼職業介紹所將會受到處分。

僱傭公會主席陳東風指，現時新規定在當地政府「只聞樓梯響」，大部分僱傭中介公司未收到相關款項，而且印傭出發工作地點前於當地宿舍留宿，短則2至3個月，長則4個月大有人在，但印尼當地政府指僱主只需付1至2天費用，擔心餘下的費用很大可能由僱主承擔。他批評相關政策資訊欠透明，上有政策下有對策，憂慮政策實施後與期望有落差，大減香港僱主聘請印傭意欲。