55泛民涉違國安法　加國外長聲援　王國興斥大放厥詞

警方國安處早前拘捕55名參與去年民主派「35+」初選的泛民主派人士，指他們涉嫌違反《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。加拿大外長商鵬飛周五(8日)譴責事件反映中國進一步摧毀《中英聯合聲明》的「50年不變」承諾，又形容《港區國安法》是壓制和平示威的工具。本港政界人士批評對方粗暴干涉中國內政、無視事實，指該批「攬炒顛覆派」才是令一國兩制「跳崖」。

商鵬飛發表聲明，指事件顯示《港區國安法》是用以壓制香港人和平示威及進行地區選舉工作的工具。商鵬飛揚言，加拿大將與其他國家，要求北京就違反國際協議及準則負上責任。此外，加拿大在野保守黨外交政策評論員莊文浩及新民主黨國會議員關慧貞均要求自由黨政府採取措施，制裁有份鎮壓香港民主運動的中港官員，否則北京將為所欲為，同時要求為港人提供特別庇護渠道。

美國《華爾街日報》同日發表題為《共產香港》(Communist Hong Kong)的評論文章，提及被捕人士都涉及民主派初選，相信是由於泛民在2019年區議會選舉大勝，令中共憂慮再一次在選舉蒙受羞辱。文章又指，美籍人權律師關尚義也被捕，雖已獲准保釋，但未來隨時有機會不准保釋要還押候審，情況像壹傳媒黎智英一樣，指香港已完全受中國統治，任何異議都會面臨懲罰。

「23萬監察」發言人王國興直斥加國政界人士大放厥詞，抹黑中央在港實施的一國兩制，粗暴干涉中國內政事務。王亦指，衝擊美國國會的事件，已足以顯示西方國家的雙重標準。事實上，香港「攬炒顛覆派」的行為，正如美國現任總統特朗普的支持者一樣，同樣支持衝擊及搗亂議會。而現時「落鑊」的「攬炒顛覆派」，才是威脅一國兩制、高度自治的人士，志於令香港跳崖。

對於加國政界呼籲當局向港人提供庇護渠道，王形容是「明日黃花」，不同西方國家早已提出相關計劃，惟若然希望藉此激勵香港攬炒派的士氣是「多此一舉」，指有能力潛逃的人士「一早走咗」，反指加拿大不要自以為可以吸引到港人，事實上西方國家疫情嚴重，絕對不是大家想去的地方。